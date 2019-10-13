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'Türkler ile Kürtler düşman değildir'

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Türkler’den Barış Pınarı Harekatı’na tam destek geldi. ABD yönetimine de, ‘Türkler ile Kürtler kardeştir. TSK’nın hedefi, terör örgütleridir’ mesajı verildi.

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Türkiye'den güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek için ABD’de yaşayan Türkler iki platformda kampanya başlattı. Harekata destek için Beyaz Saray’a dilekçe ulaştırılmasını sağlayan bir platform olan ‘We The People’ üzerinden başlatılan kampanyada ‘Türkler ve Kürtler doğal düşmanlar değildir. Bizler yüzyıllardır kardeşiz” başlığı kullanıldı. Kampanyanın dilekçesinde, ABD’de yaşayan Türkler olarak, Beyaz Saray’dan Kürt kardeşlerimizi bir grup teröristle aynı kefeye koymaya bir son vermesini istiyoruz. Türkiye ve Türk halkına karşı nefret dilini kullanmayı ve bu dili desteklemeyi durdurmasını talep ediyoruz” denildi. Kampanyada bir ay içerisinde 100 bin imzaya ulaşılırsa, dilekçe Beyaz Saray’a iletilecek.      

TASC’DAN MEKTUP  

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) da CQ Engage adlı internet sitesi üzerinden, ABD Kongresi’ne mektup gönderme kampanyası başlattı. Kampanya metninde TSK’nin güvenli bölge oluşturmak ve sınırını terörden arındırmak amacıyla Suriye’ye girdiği vurgulandı. 

Görüntüler El Bab´dan! Ve geliyorlar

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