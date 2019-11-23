Türkler vizesiz Karadağ’dan 1.500 ev aldı
Türklerin Karadağ’da yaptığı konut yatırımları son yıllarda önemli bir artış kaydetti. Era Gayrimenkul’ün açıklamasına göre, Avrupa Birliği ile 33 fasılın 32’sini açan, para birimini Euro’ya çeviren Karadağ’a yabancıların ilgisi her geçen yıl artıyor.
Yabancıların 2016’da 133 milyon Euro’luk gayrimenkul alımı yaptığı ülkede, bu rakam geçen yıl 200 milyon Euro’ya yaklaştı. Türklerin son 3.5 yıldaki alım tutarı ise 50 milyon Euro ile zirve yaptı. Türklerin, 2018’de 2016’ya göre konut alım tutarı 40 kat artarken, son 3,5 yılda alınan konut sayısı 1500 adedi aştı.
ÜLKEDE İKİNCİ OLDUK
Türkler, emlak alımında, Rusya’dan sonra ikinciliğe yükseldi. Bu yükseliş, Türkiye’deki kurumsal gayrimenkul danışmanlık markalarının da dikkatini çekti. Karadağ emlak piyasası özelinde ayrı bir çalışma başlatan Era Gayrimenkul ve diğer kurumsal gayrimenkul danışmanlık markaları, tüketiciler için Karadağ ile özel etkinlikler düzenlemeye başladı. Karadağ İstatistik Kurumuna göre, 2018’de Karadağ’ı 2.2 milyon turist ziyaret ederken, bunlardan 50 binini Türkler oluşturdu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.