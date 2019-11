Türkler vizesiz Karadağ’dan 1.500 ev aldı

Yabancıların 2016’da 133 milyon Euro’luk gayrimenkul alımı yaptığı ülkede, bu rakam geçen yıl 200 milyon Euro’ya yaklaştı. Türklerin son 3.5 yıldaki alım tutarı ise 50 milyon Euro ile zirve yaptı. Türklerin, 2018’de 2016’ya göre konut alım tutarı 40 kat artarken, son 3,5 yılda alınan konut sayısı 1500 adedi aştı.

ÜLKEDE İKİNCİ OLDUK

Türkler, emlak alımında, Rusya’dan sonra ikinciliğe yükseldi. Bu yükseliş, Türkiye’deki kurumsal gayrimenkul danışmanlık markalarının da dikkatini çekti. Karadağ emlak piyasası özelinde ayrı bir çalışma başlatan Era Gayrimenkul ve diğer kurumsal gayrimenkul danışmanlık markaları, tüketiciler için Karadağ ile özel etkinlikler düzenlemeye başladı. Karadağ İstatistik Kurumuna göre, 2018’de Karadağ’ı 2.2 milyon turist ziyaret ederken, bunlardan 50 binini Türkler oluşturdu.

YATIRIMCI SAYISI DAHA DA ARTACAK

The Pros ve Most Invest Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Öztürk, “Türklerin artan talebi, bizim gibi Türk yatırımcıların motivasyonunu da artırdı. Markalı konut projelerini tanıtmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye başladık. Türkiye’ye vize uygulamayan Karadağ’a ülkemizin ilgisi her geçen yıl artıyor” dedi.