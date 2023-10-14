''Türklere ihanet ettiler'' iddiasını çürüten belge ortaya çıktı

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasının ardından sosyal medya üzerinden de Filistinli Arapların tarihi geçmişte Türklere ihanet ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal tarafından paylaşım yapıldı.

Prof. Dr. Ünal yaptığı paylaşımda, "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf" notunu düştü. Tarihi telgrafta paylaşımında 1. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer aldı.