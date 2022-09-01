Türklerin kontrolüne geçmişti! Böyle görüntülendi

AA muhabirleri, şehre yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfus ve Rus unsurların terk etmesinin ardından 26 Ağustos'ta Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Laçın'ı görüntüledi.

Laçın şehri, aradan yıllar geçmesine rağmen 1992'de yaşanan işgalin izlerini taşıyor. Şehirde bazı binalar yaşanır durumda olsa da çok sayıda atıl ve harabeye dönüşen konut bulunuyor.

Sağlam durumdaki binaların çoğu ise şehri terk eden Ermenilerce tahrip edilmiş. Şehirdeki birçok mahalleyi, uzun süre yaşam olmadığı için otlar bürümüş.

Şehirde hem Azerbaycan polisi hem de askeri polis devriye geziyor. Şehrin etrafındaki stratejik tepelere konuşlandırılan askerler de mevzilerini pekiştirerek güvenliği sağlıyor.

Mayın arama uzmanı askerler olası tehlikelere karşı şehrin sokak ve caddelerini, dükkanları ve tüm konutları tarıyor.

Şehir etrafındaki ormanlık alanlar da Ermenilerin terk etmeden önce çıkardıkları yangınların izlerini taşıyor.

Aynı tarihte Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Zabuh köyünde de konutların bazıları tahrip edilmiş bazıları ise yakılmış durumda. Zabuh'ta, bir zamanlar Azerbaycanlıların yaşadığı köyün üzerine Ermeni diasporasının desteğiyle inşa edilmiş konutlar yer alıyor. Bu konutlarda ise işgal döneminde Suriye ve Lübnan'dan göç ettirilen Ermeniler iskan edilmiş. Ermeniler, bölgeyi terk etmeden önce bazı konutları domuz kanı ve organlarıyla pisletmiş, duvarlarına hakaret içerikli yazılar yazmış.

Azerbaycan'ın kontrolüne geçen bir diğer köy olan Sus'un etrafındaki ormanlık alanlar ya kesilmiş ya da yakılmış durumda.

- LAÇIN'DA 1300'DEN FAZLA ANTİ PERSONEL MAYIN TESPİT EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermeni güçlerin 2. Karabağ Savaşı sonrasında Laçın'da çok sayıda mayın döşediğini bildirdi.

Eyvazov, "15 Ağustos'tan itibaren Laçın ili arazisinde 1300'den fazla anti personel mayın tespit edildi. Bu mayınlar 2021 Ermenistan üretimi. Bu da Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusu ve sivillerine karşı tutumunu ortaya koyuyor." dedi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanmaya başladı. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlıyor.

Laçın ve köyleri, 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

