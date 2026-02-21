İSTANBUL 15°C / 6°C
Güncel

TürkMedya ailesinin acı kaybı: Serdar Dinçoğlu hayatını kaybetti

TürkMedya ailesinin değerli isimlerinden, Akşam Gazetesi Spor Servisi'nde sayfa sekreteri olarak görev yapan Serdar Dinçoğlu, görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. Dinçoğlu'nun ani vefatı, ailesi ve mesai arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 21:13 - Güncelleme:
TürkMedya ailesinin acı kaybı: Serdar Dinçoğlu hayatını kaybetti
Yıllardır medya sektöründe özveriyle çalışan Serdar Dinçoğlu, mesaisini sürdürdüğü sırada fenalaştı. Dinçoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ERKEN VE TARİFSİZ BİR AYRILIK"

Çalışma disiplininin yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de tanınan Dinçoğlu'nun kaybı, "erken ve tarifsiz bir ayrılık" olarak nitelendirildi.

TÜRKMEDYA AİLESİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Serdar Dinçoğlu'nun ani vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve basın camiasını derinden sarstı. TürkMedya ailesi, değerli çalışma arkadaşlarına Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

