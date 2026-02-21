TürkMedya ailesinin acı kaybı: Serdar Dinçoğlu hayatını kaybetti

Yıllardır medya sektöründe özveriyle çalışan Serdar Dinçoğlu, mesaisini sürdürdüğü sırada fenalaştı. Dinçoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ERKEN VE TARİFSİZ BİR AYRILIK"

Çalışma disiplininin yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de tanınan Dinçoğlu'nun kaybı, "erken ve tarifsiz bir ayrılık" olarak nitelendirildi.

TÜRKMEDYA AİLESİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Serdar Dinçoğlu'nun ani vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini ve basın camiasını derinden sarstı. TürkMedya ailesi, değerli çalışma arkadaşlarına Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.