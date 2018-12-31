TürkMedya Dijital’de yeni yayın dönemi başlıyor

Akşam, Güneş, Star, 24TV, 360, TV4, Alem, Platin, Alem FM, Lig Radyo ve Star Matbaacılık markalarını çatısı altında barındıran TürkMedya’nın dijital yayıncılık alanında da sektöre öncülük ederek Ocak 2016’da kurduğu TürkMedya Dijital, yeni yayın dönemine başlıyor.

Güçlü markalarının internet sitelerinin yanı sıra Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya mecralarında ses getiren yeniliklere imza atmaya devam eden TürkMedya Dijital’in çatısı altında iki yeni birim hayata geçiyor.

Ajans haberlerinin bir adım ötesi

Ekonomiden politikaya, dünya siyasetinden askeri teknolojilere kadar uzanan geniş bir yelpazede haber üretiminin gerçekleştirileceği bir merkez oluşturan TürkMedya Dijital, günbegün dijitalleşen basın dünyasına getireceği yeni tarzla okuyucularına tamamen özgün ve hızlı içerik sunacak.

Yorumlar, analizler, röportajlar ve Türkiye’nin henüz duymadığı dünya haberleriyle okumaya değer içerik üretecek olan TM Dijital Haber Merkezi, okuyucularını ajans haberlerinin bir adım ötesine götürerek küresel yaşamın merkezine taşıyacak.

Hayat dijitale taşınacak

Alanında uzman bir kadronun oluşturacağı özgün prodüksiyonu ile hayatı dijital dünyaya taşıyacak olan TürkMedya Dijital’in çatısı altında kurulacak internet televizyonu, 1 Şubat 2019 itibarıyla yayın hayatına merhaba diyecek.

Dijital medya ile geleneksel televizyonun kesişme noktasının ötesine inşa edilecek olan Akşam TV, insan hayatının her noktasına dokunacak içerikleri ile izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak.

Yeni tasarım, yeni soluk

TürkMedya bünyesindeki Star, Akşam ve Güneş gibi yerli ve milli kimlikleriyle öne çıkan güçlü markaların internet sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının yönetildiği merkez olan TürkMedya Dijital, bu markaları daha da güçlendirmek adına yeni yıla yeni çehresiyle giriyor.

İnternet sitelerinin tasarımlarını tepeden tırnağa güncelleyerek özgün bir görünüm kazandıran TürkMedya Dijital, 2016 yılının hemen başında merhaba dediği internet haberciliği dünyasına, 2019 yılının hemen başında yeni tasarımlarıyla yeni bir soluk getiriyor.