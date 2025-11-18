TürkMedya Finans Zirvesi 20 Kasım'da düzenlenecek

İSTANBUL 22°C / 15°C
Turkcell ana sponsorluğunda, Borsa İstanbul, Halkbank, Takas İstanbul, Turkish Airlines, Türk Altın Holding ve Ziraat Bankası co-sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya Finans Zirvesi, 20 Kasım Perşembe günü saat 10.00 itibariyle 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayınla izleyicileriyle buluşacak.

Zirve, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle gerçekleşecek.

Türkiye'de finans sektörünün gelecek vizyonu ve trendlerinin kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bu etkinlikte; kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticiler ile sektörün tüm paydaşları bir araya gelecek.

Zirvede gerçekleşecek "Dönüşen Ekonomide Finansal İstikrar, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Elif Akkaya Kuter üstlenecek. Oturumda; finansal dünyaya yön veren değerli isimler finans sektörünün geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacaklar. Katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor:

* Bayram Tuzcu – Ziraat Teknoloji Genel Müdürü

* Bülent Tekmen – Colendi CEO

* Doç. Dr. Filiz Eryılmaz – ALB Yatırım Başekonomisti

* Dr. Mustafa Aydın – BDDK Başkan Yardımcısı

Türkiye'de finans sektörünün geleceğine ışık tutacak olan bu zirve; küresel ekonomide yeni dönem dengelerini, dijitalleşen finans dünyasının dönüşümünü, sürdürülebilir büyümenin finansmanı için gerekli stratejileri, sermaye piyasalarında güven ve derinleşme gerekliliklerini ve finansal dayanıklılık ile regülasyon alanındaki gelişmeleri ele alarak, bu başlıklarda ortaya çıkacak yenilikleri ve fırsatları değerlendirmek adına kıymetli bir platform teşkil edecek.

TürkMedya Finans Zirvesi; 20 Kasım Perşembe günü saat 10.00 itibariyle 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayında izleyicileriyle buluşacak.

