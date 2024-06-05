8. Anadolu Medya Ödülleri'nde Yılın Medya Grubu Yöneticisi Ödülü TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek'e verildi.
8. Anadolu Medya Ödülleri'nde Yılın Medya Grubu Yöneticisi Ödülü TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek'e verildi.
#CANLI TÜRKMEDYA'YA ANLAMLI ÖDÜL— Star Gazetesi ���� (@stargazete) June 5, 2024
8'inci Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkMedya grubu adına ödülü, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek (@MuratCicekTM )'e takdim etti. pic.twitter.com/AfaepO1UNe