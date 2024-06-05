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TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek Yılın Medya Grubu Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, 8. Anadolu Medya Ödülleri'nde Yılın Medya Grubu Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü. Çiçek, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı.

5 Haziran 2024 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek Yılın Medya Grubu Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü
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8. Anadolu Medya Ödülleri'nde Yılın Medya Grubu Yöneticisi Ödülü TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek'e verildi.

  • TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek
  • Yılın Medya Grubu Yöneticisi Ödülü
  • cumhurbaşkanı erdoğan

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