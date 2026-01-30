TürkMedya radyolarında üç ayrı gurur: Alem FM 32, Lig Radyo 20, 24 Radyo 2 Yaşında

Yayın hayatına başladığı 1994 yılı Ocak ayından bu yana radyoculuğun gelişmesine öncülük eden Alem FM bu yıl 32'inci yaşını, futbolun sporun güzelliğini radyo frekansı vasıtasıyla kitlelerle paylaşmak olan Lig Radyo 20, Haberin Frekansı mottosuyla yayın hayatına başlayan 24 Radyo ise 2. yaşını tüm ekibiyle mini bir partide kutladı. TürkMedya yöneticileri ve çalışanları da bu mutlu gününde Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo'yu yalnız bırakmadı.

Tüm Türkiye'ye yayın yaparken, canlı yayın aracı ile de karış karış gezerek dinleyicileriyle buluşan Alem FM; genç, dinamik programcıları ve keyifli yayın akışı ile her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor.

Deneyimli programcıları, dinamik yayın anlayışı, hızlı, doğru ve tarafsız habercilik bakışı, futbolun bir eğlence; sporun hayat olduğu felsefesine inanmış radyoculuk ilkesiyle Lig Radyo; saygın reyting peşindeki koşusuna devam ediyor.

24 Radyo, Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan frekanslarından ve internet üzerinden haber, siyaset ve son dakika gelişmelerini dinleyicileriyle buluşturuyor.

TürkMedya Radyolar Genel Müdürü Sibel Toprak Egemen, 'Hem Türkiye'de hem dünyada çok şey değişti. İnternete bağımlılık arttı. Podcastler çoğaldı ancak radyo her şeye rağmen dinleyeninden ödün vermedi. Bu vesileye ekibimde yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma, yöneticilerimize ve TürkMedya ailesine teşekkür ediyor, tüm radyolarımıza nice yıllar diliyorum. ' dedi.

Alem FM Türkiye'nin ilk özel radyolarından biri olmasının yanısıra, erişimi en yüksek özel radyoların başında geliyor. Lig Radyo, yılın her günü sporun son dakika bilgilendirmeleri, canlı yayın ve yorumları, ses getiren röportajları ve manşet olan haberleriyle, 24 Radyo ise dinleyici odaklı yayıncılık anlayışıyla sadece bir haber kaynağı değil, aynı zamanda dinleyicilerin de sesi olarak interaktif bir yayın anlayışıyla TürkMedya bünyesinde birçok önemli işe imza attı.

Alem FM, Lig Radyo ve 24 Radyo, birçok merkezden ve dijital platformlardan dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.