TürkMedya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi 11 Haziran'da! 24 TV ve YouTube ekranlarında canlı yayınlanacak

Tarım sektörünün geleceğine yön verecek gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği etkinlikte; kamu, finans, sigorta, teknoloji ve tarım sektörlerinden üst düzey temsilciler ile sektör paydaşları bir araya gelecek.

Zirvenin özel oturumunda, 24 TV Moderatörü Helin Aslan'ın sorularını TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yanıtlayacak. Türkiye'de sürdürülebilir tarım politikaları, üretim planlaması, gıda arz güvenliği ve sektörün gelecek vizyonu bu oturumda masaya yatırılacak.

Zirvede gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği: İklim Değişikliğine Uyum ve Teknolojik Dönüşüm" başlıklı oturumun moderatörlüğünü Erkan Kol üstlenecek. Oturumda sektörün önde gelen isimleri sürdürülebilir üretim modelleri, tarım teknolojileri, risk yönetimi ve finansman çözümlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak. Katılımcılar arasında şu isimler yer alıyor:

* Dr. Cebrail Taşkın – Tera Yatırım Teknoloji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü

* Cem Seven – TÜME Yönetim Kurulu Üyesi

* Ertuğrul Çelik – TARSİM Genel Müdür Yardımcısı

* Kemalettin Bayat – Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı

Türkiye'de sürdürülebilir tarımın geleceğine ışık tutacak olan TürkMedya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi; sürdürülebilir üretim modellerinden tarım teknolojilerine, iklim değişikliğinin etkilerinden gıda güvenliğine kadar sektörün kritik gündem maddelerini ele alarak, tarımın geleceğine yönelik fırsatları ve çözüm önerilerini değerlendirmek adına önemli bir platform oluşturacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı katkılarıyla; Türk Hava Yolları, Türk Telekom, VakıfBank, Ziraat Bankası, Neova Sigorta, Sampo-Rosenlew ve Tera Yatırım Bankası sponsorluğunda düzenlenen TürkMedya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi, 11 Haziran Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla 24 TV ve 24 TV YouTube kanalında canlı yayınla izleyicileriyle buluşacak.