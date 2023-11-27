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TürkMedya'da derin acı! Mehmet Eben kabri başında anıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Tercüman Art Direktörü Mehmet Eben, kabri başında anıldı. Programa Eben'in ailesi, sevenleri ve TürkMedya ailesi katıldı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
TürkMedya'da derin acı! Mehmet Eben kabri başında anıldı
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TürkMedya ailesinde uzun zamandır görev yapan arkadaşımız Mehmet Eben 19 Kasım Pazar günü kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

20 Kasım Pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Eben, bugün ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşları tarafından kabri başında dualarla anıldı. Eben'in mezarı başına çiçekler bırakıldı.

"YALNIZ ADAM ŞİMDİ BİZİ YALNIZ BIRAKTI"

Eben'in mesai arkadaşı Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, duygularını 24 TV'ye anlattı. Eben'le 6 yıllık bir arkadaşlığının olduğunu dile getiren Genç, "Mehmet dediğimiz zaman benim aklıma gelen, yalnız adam, yalnız oturan adam, yalnız okuyan adam... Çünkü kanala geldiğimde onu hep yalnız görürdüm. 6 yıl önce tanıştığımızda da bu şekilde tanıştık. Yalnız adam şimdi bizi yalnız bıraktı. Çok ani ölüm oldu. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir dosttu. Kimseye zararı dokunmamış bir insandı. Kimsenin şikayet etmediği bir insandı. Yalnızdı ama yüreği çok zengindi. Fikirleriyle inancıyla birlikte... Onu özleyeceğiz.

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