TürkMedya'da Üst Düzey Atama: Ziyad Varol İcra Kurulu Üyesi Oldu

Uzun yıllar boyunca hem özel sektörde hem de kamu yayıncılığında önemli projelere imza atan Varol, TürkMedya bünyesinde İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Stratejik bakış açısı ve içerik yönetimi alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Ziyad Varol, kariyerine TürkMedya çatısı altında devam edecek.

ZİYAD VAROL KİMDİR?

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümündeki lisans eğitiminin ardından, İngiltere'de Westminster Üniversitesi'nde Medya Yönetimi yüksek lisansını üstün başarıyla tamamlayan Ziyad Varol, Londra'da BBC Academy'de başta olmak üzere birçok prestijli kurumda medya ve yayıncılık alanında eğitim aldı. Ayrıca Harvard Business School'un "Eğlence, Medya ve Spor" programına Türkiye'den kabul edilen ilk medya yöneticisi oldu.

Profesyonel kariyerine 2010 yılında atv'de başlayan Varol, Türk dizilerinin küresel pazara açılmasında önemli roller üstlendi.

2019 yılında Türk Telekom bünyesindeki Tivibu'ya üst düzey yönetici olarak atanan Varol, görev süresi boyunca İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga gibi uluslararası spor organizasyonlarını platforma kazandırdı. Spor içerik portföyünü genişleterek kanal sayısını artıran Varol, aynı zamanda Habitat TV'nin kuruluş sürecine liderlik etti.

TürkMedya'ya katılmadan önce Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Varol, TRT 1, TRT Spor, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Çocuk ve Diyanet Çocuk ile TRT Müzik gibi kanalların koordinasyonunu yürüttü. Bu süreçte Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii platformunun kuruluşu ve UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarının TRT'ye kazandırılması dahil olmak üzere birçok yenilikçi projede önemli rol üstlendi.

Medya kariyeri boyunca TİAK, TVYD, TUYAD ve Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyelikleri gibi birçok sektörel görev ve sorumluluk da üstlendi.

Bilgi birikimi ve tecrübesiyle öne çıkan Varol'un, TürkMedya'nın stratejik hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.