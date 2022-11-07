TürkMedya'dan kan bağışı kampanyası: Çalışanlar yoğun ilgi gösterdi

TürkMedya ile Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi. TürkMedya'nın İstanbul İkitelli'deki binasına gelen Kızılay otobüsü, gönüllü olarak kan vermek isteyenlerden bağış topladı.

TürkMedya çalışanları Kızılay ile ortaklaşa yürütülen kampanyaya yoğun katılım gösterdi.

"İYİ Kİ KURUMUMUZ BU KAMPANYAYI YAPIYOR"

Kan bağışında bulunan Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, "İyi ki kurumumuz bu kampanyayı yapıyor. Çünkü çok arzu etmeme rağmen, hayatın akışı içerisinde gidip kan merkezlerini bulup kan verme imkânımız olmuyor. Böyle kurumumuza kadar gelen bu hizmet ile mümkün oluyor." ifadelerini kullandı.