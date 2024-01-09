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TürkMedya'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Işıkhan'a ziyaret

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek başkanlığındaki TürkMedya heyeti TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlilk Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

9 Ocak 2024 Salı 17:54 - Güncelleme:
TürkMedya'dan TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bakan Işıkhan'a ziyaret
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TürkMedya Yöneticileri Ankara'da önemli ziyaretler yaptı.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek başkanlığındaki TürkMedya heyeti TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlilk Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti.

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, SavTek Dergi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Alabarda, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Fadime Özkan ve Akşam Gazetesi Yazarı Tarkan Zengin'in ziyaretlerinde gündemdeki konular ve yeni dönemdeki projeler detaylı olarak ele alındı.

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
  • Türkmedya

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