İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2025 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4524
  • EURO
    49,6415
  • ALTIN
    5719.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • TürkMedya'ya iki ödül birden! SAVTEK yılın savunma dergisi seçildi
Güncel

TürkMedya'ya iki ödül birden! SAVTEK yılın savunma dergisi seçildi

Türkiye Basın Federasyonu, 11. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahiplerini düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. TürkMedya iki ödüle layık görüldü. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yılın yorumcusu ödülünü kazanırken, SAVTEK Dergi de yılın savunma dergisi ödülüne layık görüldü.

HABER MERKEZİ4 Aralık 2025 Perşembe 15:11 - Güncelleme:
TürkMedya'ya iki ödül birden! SAVTEK yılın savunma dergisi seçildi
ABONE OL

(MHA) Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen ödüllerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri takdim etmesi bekleniyor.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, gazeteci yazarlardan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar belirlendi.

TÜRKMEDYA'YA İKİ ÖDÜL BİRDEN

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, ödül alan isimleri duyurdu.

TürkMedya iki ödüle layık görüldü. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yılın yorumcusu ödülünü kazanırken, SAVTEK Dergi de yılın savunma dergisi ödülüne layık görüldü.

  • Anadolu Medya Ödülleri
  • Basın Federasyonu
  • Türkiye Basın

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.