(MHA) Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen ödüllerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri takdim etmesi bekleniyor.

Türkiye Basın Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, gazeteci yazarlardan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isim ve kuruluşlar belirlendi.

TÜRKMEDYA'YA İKİ ÖDÜL BİRDEN

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, ödül alan isimleri duyurdu.

TürkMedya iki ödüle layık görüldü. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yılın yorumcusu ödülünü kazanırken, SAVTEK Dergi de yılın savunma dergisi ödülüne layık görüldü.