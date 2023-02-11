Özdemir, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından provokasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Vakıf olarak deprem bölgesine 20 tır gıda, battaniye, çadır ve temel ihtiyaç malzemesi götürdüklerini belirten Özdemir, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığına ve gereksinim duyan herkese iletildiğine şahit olduklarını ifade etti.



Özdemir, "İnsanlarımız, çoluğu çocuğu, eşi, anası babası ile göçük altında kendisine uzanacak eli beklerken, canını dişine takmış, askeri, polisi, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları ile cansiperane uğraş verirken, onları hayatta tutmak için sadece yüzyılın, bin yılın değil, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana görülmemiş bir şekilde mücadele verirken, millet ile devletimizin arasına nifak sokmaya çalışan bazı kendini bilmezleri görüyoruz. Felaketin en büyüğü budur." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK MİLLETİ KAN AĞLARKEN PROVOKASYONA NEDEN OLMUŞLARDIR"

Bu süreçte Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye insanları bölmeye çalışan, devlet, hükümet ve milletin arasını açma yarışına giren bir güruhun olduğuna dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Bazı Alevi kurumları, gerek sosyal medyada gerek Avrupa'da özellikle Almanya'da PKK'nın tetikçileri deprem bölgesinde devletimizin ve belediyelerimizin Alevi köylerine yardım götürmediğiyle ilgili yaygara kopartmakta ve buna yönelik yayın yapmaktadırlar. Bununla ilgili halkı kin ve nefrete sürüklemeye çalışan, Alevi canlarımızı galeyana getirmeye çalışan ve Türkiye'de bulunan ve bölücülerin sözcüsüymüş gibi konuşan Alevi Bektaşi Federasyonunun yetkilisi emniyet güçlerimizce tespit edilerek ifadeye çağrılmıştır. Bu Alevi kisvesini taşıyan kurumlar, Türkiye'de böyle acı bir günde Türk milleti kan ağlarken provokasyona neden olmuşlardır."

- "DEVLETİMİZİN ELİ MUTLAKA YETİŞECEKTİR"

Sosyal medyadan "Antakya'da baraj patladı" yalan haberiyle deprem altındaki canları kurtarmaya çalışan devlet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarını galeyana getirerek, bundan doğan kargaşadan kaos yaratılmaya çalışıldığını savunan Özdemir, "Aleviler tarafından itibar görmeyen, bölücülerin tetikçiliğini yapan bu kurumlara, Hazreti Ali Efendimiz geçmişte çok güzel bir söz söylemiştir. 'En tehlikeli düşman, bize benzeyip de bizden olmayandır." ifadelerini kullandı.

Özdemir, yazılı açıklamasında şu değerlendirmelerine yer verdi:

"Biz, doğusu batısı, güneyi kuzeyi, Kürt'ü Türk'ü, Alevi'si Sünni'si ile kaynaşmış, imtiyazsız, sınıfsız bir milletiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu yaraları saracak kudret ve yetenekteyiz. Bin yılın felaketini yaşarken bile bu hainlerle her platformda mücadele edecek güçteyiz. Bu felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem altında yardım bekleyenlere de devletimizin eli mutlaka yetişecektir. Tüm milletimizin başı sağ olsun."