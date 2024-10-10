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Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
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Görüşmede, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı. Ayrıca Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki insanlık dışı saldırılar ve işgal girişimleriyle Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları, güncel küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkmen halkının milli değeri, bilgeliği ve eserleriyle tüm Türk dünyasının ışığı olan Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenecek forum dolayısıyla ata yurdu olan Türkmenistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KURTULMUŞ'TAN KARDEŞLİK BAĞLARI VURGUSU

Türkiye ve Türkmenistan'n tarihi ve kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olduğunu belirten Kurtulmuş, kadim kardeşlik bağlarının karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde gelişmeye devam etmesi arzusunda olduklarını söyledi.

Öte yandan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov'un Arkadağ Akıllı Şehri'nde foruma katılan heyet başkanları onuruna verdiği davete katıldı.

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