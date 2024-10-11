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  • Türkmenistan'daki ''Mahtumkulu Firaki Forumu'' TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla başladı
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Türkmenistan'daki ''Mahtumkulu Firaki Forumu'' TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla başladı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen 'Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

AA11 Ekim 2024 Cuma 09:04 - Güncelleme:
Türkmenistan'daki ''Mahtumkulu Firaki Forumu'' TBMM Başkanı Kurtulmuş'un da katılımıyla başladı
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Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası fuaye alanında foruma katılan devlet başkanları ve parlamento başkanlarını tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Karşılamanın ardından, ülkelerin heyet başkanları zirve oturumlarına katılmak üzere konferans merkezine geçti.

Türkmenistan'ın ev sahipliğindeki foruma, Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın yanı sıra, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.

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