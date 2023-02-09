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Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların, kurumdan dışarıya çıkmaya çalıştığını, jandarmanın mevzuat çerçevesindeki müdahalesi sonucu firar teşebbüsünün önlenerek güvenliğin sağlandığını bildirdi.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 08:44 - Güncelleme:
Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan firar girişimine ilişkin açıklama
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CTE'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait olduğu iddia edilen görüntülerin, Kahramanmaraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ait olduğu belirtildi.

"Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumundan dışarıya çıkmaya çalıştı, kurumun dış güvenliğini sağlamakla görevli jandarma taburunun mevzuat çerçevesindeki müdahalesi sonucu firar teşebbüsü önlendi ve kurum güvenliği sağlandı" bilgisi verilen açıklamada, müdahale esnasında herhangi bir ölüm hadisesinin yaşanmadığı, olayın soruşturulması için Adalet Bakanlığı müfettişleri ile CTE kontrolörlerinin görevlendirildiği, bunun dışındaki iddiaların gerçek dışı olduğu kaydedildi.

  • Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumu
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