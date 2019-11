Türk-Rus ortak devriyesi provokasyona rağmen sürüyor

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim’de Fırat’ın doğusuna ilişkin Soçi’de mutabakat muhtırası imzalandı. Her iki tarafın, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ettiği mutabakatta, Tel Abyad ve Rasulayn’ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statükonun muhafaza edilmesi kararlaştırıldı. Mutabakatta, iki ülke ortak devriyelerinin, 23 Ekim saat 12.00 itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometrelik derinlikte Kamışlı şehri hariç başlatılacağının bilgisi de yer aldı. Her iki taraftan zırhlı araçların yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ile kimi zaman helikopterlerin de destek verdiği devriyeler, özellikle terör örgütü YPG/PKK’nın kontrolündeki bölgelerde her türlü provokasyona rağmen başarıyla icra ediliyor.

İLK ORTAK DEVRİYE

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de varılan mutabakatın ardından ilk ortak devriye, 1 Kasım’da Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde gerçekleştirildi. Türk ve Rus unsurlarının, İHA’ların katılımıyla ikinci ortak kara devriyesi 5 Kasım’da Fırat’ın doğusundaki Aynularap bölgesinde yapıldı. Üçüncü ortak kara devriyesi, 8 Kasım’da Fırat’ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edildi. MSB, Kamışlı-Derik arasındaki bölgede icra edilen Türk-Rus kara devriyesinin, provokatörlere karşı, personelin ve halkın güvenliğine ilişkin gerekli dikkat ve hassasiyet gösterilerek, planlandığı gibi tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesi, 11 Kasım’da Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapıldı. Bölgedeki sivil halkın yanı sıra Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan devriye faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü YPG/PKK’nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. ABD ve Rusya’nın Türkiye ile vardıkları mutabakat çerçevesinde Suriye’nin kuzeyinden çıkması gereken ancak yerlerini terk etmeyen YPG/PKK’lı teröristler cephe hatlarına saldırmayı sürdürdü. PKK/YPG’li teröristlerce, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetleri icra eden unsurlara, havan ve keskin nişancı atışlarıyla taciz ve saldırılar devam etti.

34 KİLOMETREYİ TURLADILAR

Türk ve Rus askeri unsurlarının, beşinci ortak kara devriyesi de toplam 8 kara aracı ve İHA’larla 12 Kasım’da Fırat’ın doğusunda Aynularap bölgesinde, altıncı kara devriyesi 14 Kasım’da Derbesiye bölgesinde gerçekleştirildi. Altıncı kara devriyesi, Türk ve Rus askeri unsurlarınca, yaklaşık 9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergahta tamamlandı. İki ülke askeri unsurlarının Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi 16 Kasım’da Kamışlı-Derik bölgesinde, havadan helikopterle destekli şekilde, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergahta icra edildi. Türkiye ve Rusya arasındaki sekizinci ortak devriyesi ise dün Aynularap bölgesinde, 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki alanda tamamlandı.