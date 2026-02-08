TÜRKSAT, uydularıyla ''afetlerin kalbinde'' kurumlara destek sağlıyor

Atalay, AA muhabirine, TÜRKSAT'ın uydularıyla afet anında Türkiye'deki iletişimi sağladığını söyledi.

Deprem, sel ve orman yangını gibi felaketlerin yaşandığı anlarda, karasal altyapıların tamamen sustuğu noktada Türkiye'nin iletişim güvenliğinin tek garantisinin TÜRKSAT uyduları olduğuna dikkati çeken Atalay, "Afet yönetiminde iletişim, hayati bir zorunluluk. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) gibi stratejik kurumların tüm haberleşme ağını uzaya taşıdık. Afetlere karşı aşılmaz bir dijital kalkan oluşturuyoruz. Uydularımız afetlerin kalbinde kurumlara destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Atalay, TÜRKSAT olarak Türkiye'nin dijital ve stratejik güvenliğini uzaydan sağladıklarını belirterek, afet yönetiminde de uydu iletişiminin önemine işaret etti.

Karasal altyapıların tamamen sustuğu kriz anlarında koordinasyonun tek anahtarının uydu sistemleri olduğunu dile getiren Atalay, "Haberleşme uydu altyapısı önemli. Afet sahasında iletişim, sadece bir teknoloji değil, yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgidir. Uydularımızın afetlerin kalbinde iletişimin can damarı olduğunu bilerek imkanlarımızı seferber ediyoruz." diye konuştu.

Atalay, Türkiye'nin, sahip olduğu 6 uyduluk dev haberleşme filosuyla, her türlü afet ve acil durumda kesintisiz iletişimi sürdürmeye yönelik çalışmalara devam ettiğini anlatarak, deprem, sel ve yangın gibi felaketlerin yerdeki fiber hatları kopardığı ve baz istasyonlarını devirdiği o en kritik anlarda, uydu teknolojilerinin milli güvenliğin kalesi olduğunun altını çizdi.

- "TÜRKSAT'IN SUNDUĞU HİZMET, MİLLİ BİR SORUMLULUK"

Atalay, afet yönetiminde iletişimin öneminin her durumda kendini gösterdiğini ifade ederek, TÜRKSAT'ın sunduğu bu hizmetin ticari bir kapasitenin çok ötesinde "milli bir sorumluluk" olduğuna dikkati çekti.

Afetlerin yıkıcı gücünün yerdeki tüm fiziksel şebekeleri saniyeler içinde devre dışı bırakabildiğini anlatan Atalay, şöyle devam etti:

"Ancak TÜRKSAT uyduları, yerdeki felaketin etkileyemeyeceği bir yükseklikten, Türkiye'nin en sarp dağlarından en derin vadilerine kadar her noktaya elini uzatıyor. Afet sahasında iletişim yoksa müdahale de yoktur, umut da yoktur. Biz uzaydan kurduğumuz sarsılmaz köprülerle devletimizin refleksini diri tutuyoruz. Deprem veya sel anında AFAD ekiplerimizin sahadaki gözü ve kulağı, uydularımız üzerinden akan o dijital verilerdir. TÜRKSAT uyduları, bu milletin en zor anındaki en gür sesi ve yegane can damarıdır."

Atalay, özellikle deprem ve sel gibi büyük felaketlerde koordinasyon merkezi olan AFAD'ın sahadaki hareket kabiliyetinin TÜRKSAT uydularına emanet olduğunu kaydederek, AFAD bünyesindeki mobil araçlara ve stratejik merkezlere toplamda küçük çaplı 99 uydu terminali (VSAT) kurulduğunu söyledi.

Deprem ve sel gibi durumlarda saniyelerle yarışılırken karasal hatların çökmesinin büyük bir koordinasyon boşluğu yarattığını vurgulayan Atalay, "Bu boşluğu uydu filomuzla kapattık. AFAD ekiplerimiz, karasal şebekenin tamamen çöktüğü bir enkazın başında bile uydu internetimiz sayesinde koordinasyon merkeziyle canlı görüntü paylaşabiliyor, arama kurtarma operasyonlarını anlık olarak yönetebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- TÜRKSAT UYDULARI, ORMAN YANGINLARINDA KOORDİNASYONU SAĞLIYOR

Atalay, yaz aylarında Türkiye'nin akciğerlerini tehdit eden orman yangınlarıyla mücadelede iletişimin bir "söndürme unsuru" olarak kullanıldığını da belirterek, koordinasyon sağlanmadan yangınların söndürülmesinin neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.

OGM birimlerine kurulan 21 VSAT terminalinin hayati rolünü de vurgulayan Atalay, ormanın kahramanlarının sahada kesintisiz iletişim kurmalarının TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlandığını ifade etti.

Atalay, sahadaki ekiplerin elini güçlendirmek için asayişten insani yardıma kadar her alanda haberleşme güvenliği kurduklarını söyledi.

Bu doğrultuda asayişin korunmasında ve acil durumlarda insani yardımın sağlanmasında Jandarma Genel Komutanlığına temin edilen 240 uydu terminalinin büyük öneme sahip olduğunu anlatan Atalay, şu değerlendirmede bulundu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 'Evrensel Projesi' kapsamında Türk Kızılaya sağlanan ve afet durumlarında yardım faaliyetlerini koordine eden 87 terminal ile Türkiye'nin her noktasında kesintisiz bir hizmet ağı ördük. Bizim uydularımız sadece birer teknolojik aygıt değil, bu devletin gücünün, şefkatli elinin ve sarsılmaz iradesinin uzaydaki temsilcileridir."