Türkşeker Genel Müdürlüğüne Muhiddin Şahin atandı

Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Alkan'ın yerine Muhiddin Şahin atandı.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına da Hasan Gezginç getirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Durali Koçak atandı.