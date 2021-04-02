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Güncel

Turşu fabrikasındaki görüntüleri paylaşan kişi, serbest bırakıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasında, turşu tankına yarı çıplak giren çalışanın görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilip Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan İsa T., serbest bırakıldı.

DHA02 Nisan 2021 Cuma 12:22 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 12:22
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Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki turşu fabrikasında çalışan Ali G.'nin yarı çıplak vaziyette turşu tankına girip dans ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İsa T., dün polis tarafından Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa T., görüntüdeki Ali G.'yi tanımadığını söyledi. Sosyal medyada dolaşırken görüntüleri fark ettiğini belirten İsa T., "Hayatımda hiç Manisa'ya gitmedim. Görüntülerdeki kişiyi de tanımıyorum. Sosyal medyada dolaşırken bu görüntüleri fark edince halk sağlığıyla oynandığı için tepki amaçlı paylaşım yaptım" dediği öğrenildi.

İsa T., savcılık sorgusunun ardından serbest bıraklıdı.

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