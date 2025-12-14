İSTANBUL 12°C / 6°C
Güncel

Turuncu kaplanlar ''kar'' mesaisinde

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekipleri teyakkuza geçti.

İHA14 Aralık 2025 Pazar 09:39
Bayburt-Gümüşhane kara yolunda turuncu kaplanlar, sürücülerin yolda mağduriyet yaşamaması için kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bayburt'un yüksek kesimleri ve çevresinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte güzergâhta ulaşımın aksamaması adına ekipler bölgeye sevk edildi. Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarıyla yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Kar yağışının başladığı ilk anlardan itibaren sahaya inen karayolları ekipleri, kritik noktalarda konuşlanarak karla kaplanan yolları temizliyor. Çalışmalar kapsamında buzlanma riskine karşı da önlemler artırıldı. Sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlayan ekipler, bölgede kar yağışının devam etme ihtimaline karşı ekipman ve personel desteğiyle bekleyişini sürdürüyor.

