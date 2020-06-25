İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8548
  • EURO
    7,7011
  • ALTIN
    388.491
  • BIST100
    114139
Güncel

Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı

Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman G. İstanbul'da yakalandı.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 23:29 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 23:29
ABONE OL

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün deşifresine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 2 yıldır kayıp olan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde turuncu listede bulunan ve 1994 yılından itibaren örgüt içerisinde faaliyet yürüten, hakkında 13 yıl 6 ay kesilmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Özgür Y.'yi Kadıköy'deki ikametinde yakalandı.

Ayrıca 2 yıldır kayıp olan, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan Avukat Süleyman G. de Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Teröristlere 'Pençe-Kaplan' darbesi! Hepsi ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.