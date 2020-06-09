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Güncel

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da bugün gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Salih Ekinci olduğu belirlendi.

09 Haziran 2020 Salı 12:50 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 12:50
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