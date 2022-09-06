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Turuncu kategoride yer alan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Van'ın Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğunu bildirdi.

AA6 Eylül 2022 Salı 11:21 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığınca 1 Eylül'de düzenlenen Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Bahçesaray ilçesinin Han Yaylası kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde turuncu kategoride yer alan, örgütün sözde Tatvan sorumlusu Bervedan Serhabun kod adlı Yusuf Gül olduğu tespit edildi.

Terörist Gül'ün, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Dönertaş köyü muhtarı Şahin Barlak'ın 20 Ağustos 2020'de öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği belirlendi.

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