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Listeye bir çizik daha: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 14:01 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:19
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İçişleri Bakanlığınca, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan PKK'nın sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan ve örgütün sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.

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