İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2022 Cuma / 28 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,854
  • EURO
    15,6222
  • ALTIN
    911.845
  • BIST100
    2416
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

IHA29 Nisan 2022 Cuma 14:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Eren-Abluka-2 (Şehit Uzm.J.Çvş. Mehmet Bayar 2022-20) Operasyonu kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 terörist tespit edilmiş, 28 Nisan 2022 tarihinde JÖH ve Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.