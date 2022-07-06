İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çatak ilçesi Gürpınar mevkiinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2'sinin turcu kategorideki sözde yöneticileri olduğunu duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından 2'si turuncu kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu paylaşımda, "2 PKK yöneticisi daha "ilâ cehenneme zümerâ". Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si T̶U̶R̶U̶N̶C̶U̶ K̶A̶T̶E̶G̶O̶R̶İ̶D̶E̶ Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
İşte Soylu'nun o tweet'i:
2 PKK yöneticisi daha— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 6, 2022
"ilâ cehenneme zümerâ"
Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3️⃣ teröristten 2️⃣'si
✏️T̶U̶R̶U̶N̶C̶U̶ K̶A̶T̶E̶G̶O̶R̶İ̶D̶E̶
Kahraman @Jandarma'mıza tebrikler��