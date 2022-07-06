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  • Turuncu kategoriye bir çizik daha! Bakan Soylu böyle paylaştı: İlâ cehenneme zümerâ
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Turuncu kategoriye bir çizik daha! Bakan Soylu böyle paylaştı: İlâ cehenneme zümerâ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çatak ilçesi Gürpınar mevkiinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2'sinin turcu kategorideki sözde yöneticileri olduğunu duyurdu.

6 Temmuz 2022 Çarşamba 18:29 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çatak ilçesi Gürpınar mevkiinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve 2'sinin turcu kategorideki sözde yöneticileri olduğunu duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından 2'si turuncu kategoride 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu paylaşımda, "2 PKK yöneticisi daha "ilâ cehenneme zümerâ". Van Çatak Gürpınar'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'si T̶U̶R̶U̶N̶C̶U̶ K̶A̶T̶E̶G̶O̶R̶İ̶D̶E̶ Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun o tweet'i:

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