İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2021 Salı / 7 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4242
  • EURO
    9,965
  • ALTIN
    485.406
  • BIST100
    1438.28
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gabar Dağı'nda PKK'ya darbe! Terörist Saniye Toprak etkisiz hale getirildi
Güncel

Gabar Dağı'nda PKK'ya darbe! Terörist Saniye Toprak etkisiz hale getirildi

'Terörden Arananlar Listesinde' 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı terörist etkisiz hale getirildi .

DHA14 Eylül 2021 Salı 09:44 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 09:59
ABONE OL

İçişleri Bakanlığı: Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, Diljin Mariya Dersim kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.