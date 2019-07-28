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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.

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Ağrı'da iç güvenlik operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin turuncu kategoride yer alan Uğur Arslan olduğu belirlendi.

Kapalıçarşı´da 22 ayarı 24 ayar diye sattılar

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