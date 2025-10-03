İSTANBUL 24°C / 16°C
Güncel

''TUS kampı'' görünümünde FETÖ yapılanması: 5 şüpheli doktor yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları ve örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu iddia edilen 5 şüpheli doktor gözaltına alındı.

IHA3 Ekim 2025 Cuma 11:29
''TUS kampı'' görünümünde FETÖ yapılanması: 5 şüpheli doktor yakalandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 5 şüpheli doktorun örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurtta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları, sözde TUS sorumlusu ile irtibatlarının bulunduğu, örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları olduğu ve Bankasya hesapları bulunduğu öne sürüldü.

5 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

3'ü kamuda, 2'si özel sektörde olmak üzere aktif şekilde doktorluk yapan 5 şüpheliye yönelik İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

