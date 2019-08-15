27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5748
  • 6,2043
  • 271.111
  • 96578.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’na bağlı 112 metre uzunluğundaki ’Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde can yelekli askerler bulunan Rus savaş gemisine yakın takibi dikkat çekti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 16.30’da giriş yapan Rus Donanması’nın Karadeniz Filosu’na bağlı 158 borda numaralıÿ’Caesar Kunikov’ adlı savaş gemisi, saat 18.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen Rus savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Sahil Güvenlik botunun, güvertesinde çok sayıda can yelekli asker bulunan Rus savaş gemisine yakın takip yapmasıÿdikkat çekti.
 
’Caesar Kunikov’, saat 18.25’te, Boğaz’da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisi, Karadeniz’deÿbağlı bulunduğu filoya katılacak.

Feci kaza saniye saniye kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri: İsrail'in Mescid-i Aksa ifadelerini reddediyoruz

Dışişleri: İsrail'in Mescid-i Aksa ifadelerini reddediyoruz

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çin, Cammu Keşmir için BM'den toplantı talep etti

Çin, Cammu Keşmir için BM'den toplantı talep etti

Uzayda DJ’lik yaptı, tarihe geçti! İşte o anlar...

Uzayda DJ’lik yaptı, tarihe geçti! İşte o anlar...

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Avrupa Merkez Bankasını hacklediler

Avrupa Merkez Bankasını hacklediler

Pakistan Hindistan sınırında çatışma çıktı: 10 ölü

Pakistan Hindistan sınırında çatışma çıktı: 10 ölü

Leo bebek ameliyat edildi

Leo bebek ameliyat edildi
 

POPÜLER HABERLER

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

Yer: Antalya... Turistler neye uğradığını şaşırdı

Yer: Antalya... Turistler neye uğradığını şaşırdı

Yalova'da şaşırtan keşif: Hashtag işaretini ilk onlar kullanmış

Yalova'da şaşırtan keşif: Hashtag işaretini ilk onlar kullanmış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA