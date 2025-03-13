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TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

AA13 Mart 2025 Perşembe 15:59 - Güncelleme:
TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 23 Mart'ta yapılacak 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-TUS 1. Dönem ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavına başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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