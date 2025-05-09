TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Hazırlıklı olmamız gerekiyor

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre Merkezi'nde GTÜ Havacılık ve Uzay Kulübünce Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütücülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen zirvede konuşan Demiroğlu, şirket hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yılda ortalama 4 bin öğrencinin TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirten Demiroğlu, öğrencilere staj imkanı da sunduklarını dile getirdi. Demiroğlu, sayıdan çok kaliteye önem verdiklerini söyledi.

Demiroğlu, havacılık projelerindeki gelişmelerin ya da süreçlerin hızlı öğrenilebilmesine yönelik Mühendis Geliştirme Programı'na değinerek, "Normal bir projede ne yapılacaksa onun biraz daha sıkıştırılmış halini 1 ay içerisinde sizlere öğretmeye çalışıyoruz. Daha sonra da sizlere proje veriyoruz. Orada siz farklı disiplinlerden arkadaşlarınızla bir araya geliyorsunuz. Tasarım sürecinden geçiyorsunuz şef mühendislerin gözetiminde. Daha sonra 3 boyutlu yazıcılarda bunları plastiklerden üretip montajını yapıyorsunuz. Yazılımlarını test ediyorsunuz ve mezun olmanız için bunu uçurmanız gerekiyor. Dolayısıyla daha hızlı adapte olmanızı sağlıyoruz." diye konuştu.

Geliştirdikleri hava araçları ve uydu teknolojilerinden de bahseden Demiroğlu, "Ticari projelere, Airbus'a, Boeing'e parça, alt sistem üretimlerimiz var. Dünya üzerinde bu kadar ürünü aynı kampüste birkaç dakika içerisinde görebileceğiniz başka kampüs yok. Size, milletimize, bu açıdan mutlaka gelmenizi, görmenizi tavsiye ederiz." dedi.

Demiroğlu, dünyanın zor bir süreçten geçtiğine, teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediğine işaret ederek, "Dolayısıyla bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. Başkasıyla kavga etmek için değil, bizimle kavga etmelerini engellemek için bu sıralarda eğitiminize, hayatımıza, yaşamımıza devam edebilmemiz için bizim güçlü olmamız gerekiyor. Onun için de teknolojiyi yakından takip etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Demiroğlu, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Daha sonra GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Demiroğlu'na plaket verdi.

Demiroğlu, merkezdeki stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.