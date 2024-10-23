Ankara'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürerken TUSAŞ çalışanları ise güvenlik güçlerinin kontrolünde tesislerden tahliye edildi. Tahliye edilen bir TUSAŞ mühendisi ise kameralara dönerek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Hainlere inat" dedi.