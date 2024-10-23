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TUSAŞ mühendisi saldırı sonrası konuştu: Hainlere inat daha fazla çalışacağız

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 4 kişinin şehit olduğu 14 vatandaşın ise yaralandığı açıklandı. 2 terörist ise etkisiz hale getirildi. Saldırının ardından tahliye edilen TUSAŞ çalışanları ise 'Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz' ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2024 Çarşamba 20:29 - Güncelleme:
TUSAŞ mühendisi saldırı sonrası konuştu: Hainlere inat daha fazla çalışacağız
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Ankara'daki TUSAŞ tesislerine terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda 4 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürerken TUSAŞ çalışanları ise güvenlik güçlerinin kontrolünde tesislerden tahliye edildi. Tahliye edilen bir TUSAŞ mühendisi ise kameralara dönerek, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Hainlere inat" dedi.

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