Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale sırasında şehit olan 42 yaşındaki Muharrem Can'ın babası İbrahim ve annesi Emine Can'a şehadet haberinin verilmesinin ardından, Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.
Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve beraberindekiler, aileyi ziyaret ederek, taziyelerini iletti.
Öte yandan gözyaşları içinde babaevinde taziyeleri kabul eden Can'ın ablası Saliha Kırbaş, kardeşinin vatanı için her şeyi yaptığını söyledi.
Ülkede meydana gelen tüm felaketlere kardeşinin yardım için koştuğunu vurgulayan Kırbaş, "Deprem demedi, sel demedi, yangın demedi hep koştu. Almanya'dan, iş teklifi geldi ancak 'Ben vatanım için çalışacağım.' dedi. Vatanını çok severdi, o şehit gitti ama içimizi de yaktı gitti." diye konuştu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinde (TUSAŞ) mühendis olarak çalıştığı öğrenilen şehit Can'ın 3 gündür Eskişehir'deki alevleri söndürmek için mücadele ettiği, AKUT gönüllüsü olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da birkaç kişiyi canlı olarak enkazdan çıkardığı öğrenildi.
Eskişehir'de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarında şehit olan kahraman orman işçilerimiz ve AKUT gönüllülerimizin acısı kalbimizdedir.— Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) July 24, 2025
Bölgeye destek için giden AKUT gönüllüsü çalışma arkadaşımız Muharrem Can başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet,... pic.twitter.com/ju1iX4HVeM