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Güncel

TUSAŞ saldırısında çarpıcı detay! PKK'lı teröristi şoka soka kare

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası aktarılan bilgilere göre, Özel Harekat ekibi zırhlı araçla içeri dalmıştı. PKK'lı erkek terörist Ali Örek'te şok etkisine neden olan o anlara ait fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi28 Ekim 2024 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
TUSAŞ saldırısında çarpıcı detay! PKK'lı teröristi şoka soka kare
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Ankara'da 23 Ekim'de şoförünü öldürüp gasp ettikleri taksiyle Kahramankazan'daki TUSAŞ tesisine gelen PKK'lı teröristler Ali Örek ile Mine Sevjin Alçiçek, silahla sivilleri hedef aldı. TUSAŞ çalışanları ve taksicinin de aralarında olduğu 5 kişiyi şehit edip 22 kişiyi de yaralayan hainler, üzerlerindeki bombaları infilak ettirip etkisiz hale geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili ayrıntıları paylaşırken erkek terörist Ali Örek'in saklandığı binaya özel harekat ekiplerin de zırhlı araçla 60 km süratle girdiğini aktarmıştı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Teröristte şok etkisine neden olan o anlara ait fotoğraf karesi, ekiplerin kahramanlığını gözler önüne serdi.

İki el bombası atan PKK'lı terörist, tuvalete saklanmış; çıkış yolu bulamayınca kendisini patlatmıştı.

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