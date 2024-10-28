Ankara'da 23 Ekim'de şoförünü öldürüp gasp ettikleri taksiyle Kahramankazan'daki TUSAŞ tesisine gelen PKK'lı teröristler Ali Örek ile Mine Sevjin Alçiçek, silahla sivilleri hedef aldı. TUSAŞ çalışanları ve taksicinin de aralarında olduğu 5 kişiyi şehit edip 22 kişiyi de yaralayan hainler, üzerlerindeki bombaları infilak ettirip etkisiz hale geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili ayrıntıları paylaşırken erkek terörist Ali Örek'in saklandığı binaya özel harekat ekiplerin de zırhlı araçla 60 km süratle girdiğini aktarmıştı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Teröristte şok etkisine neden olan o anlara ait fotoğraf karesi, ekiplerin kahramanlığını gözler önüne serdi.

İki el bombası atan PKK'lı terörist, tuvalete saklanmış; çıkış yolu bulamayınca kendisini patlatmıştı.

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