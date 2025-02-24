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TUSAŞ şehidi unutulmadı! İsmi üniversitede yaşatılacak

Ankara'daki TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici'nin adı, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'ndeki amfiye verildi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 18:22 - Güncelleme:
TUSAŞ şehidi unutulmadı! İsmi üniversitede yaşatılacak
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Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Amfisi", Balıkesir Üniversitesinde düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Ekici'nin ailesi, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, akademik ve idari personel katıldı.

TUSAŞ'ta önemli projelerde görev yapan ve yerli "GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri" projesinde de aktif rol alan Ekici'nin ismi mezun olduğu üniversitede yaşatılarak genç mühendislere de ilham kaynağı olacak.

ÜNİVERSİTESİNE EĞİTİM EKİPMANI BAĞIŞLAMIŞTI

Mezuniyetinin ardından üniversitesiyle bağlarını sürdüren şehit Ekici, Makine Mühendisliği Bölümüne eğitim ekipmanı bağışlayarak öğrencilere katkıda bulunmuştu.

Ekici, evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere TUSAŞ nizamiyesine giderken, terör saldırısında şehit olmuştu.

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