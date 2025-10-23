İSTANBUL 22°C / 18°C
Güncel

TUSAŞ şehitleri mezarları başında anıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısının şehitleri, saldırının birinci yılında mezarları başında anıldı.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 15:58 - Güncelleme:
TUSAŞ şehitleri mezarları başında anıldı
TUSAŞ şehitleri Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'u anmak için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törene, şehitlerin aileleri, şirketin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Şehit Hasan Hüseyin Canbaz'ın annesi oğlunun, şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin annesi de kızının mezarı başında göz yaşı döktü.

Kur'an-ı Kerim okunan törende, şehitler için dua edildi.

Şehitlerin aileleri, yakınları ve meslektaşları kabirlere karanfil bıraktı.

TUSAŞ güvenlik görevlisi şehit Atakan Şahin Erdoğan da Sincan Cimşit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene, şehidin eşi Pınar Erdoğan ve aile yakınları, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, şirket yönetici ve çalışanları katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit taksi şoförü Murat Aslan için de Kahramankazan Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

