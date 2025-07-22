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TUSAŞ ve MİRAS'tan stratejik ittifak: Hava platformlarında ortak modernizasyon dönemi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı MİRAS Savunma Sanayii Şirketi, savunma ve havacılık alanında kapsamlı iş birliği protokolüne imza attı.

AA22 Temmuz 2025 Salı 18:43 - Güncelleme:
TUSAŞ ve MİRAS'tan stratejik ittifak: Hava platformlarında ortak modernizasyon dönemi
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Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre fuar kapsamında TUSAŞ ile MİRAS arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, iki ülkenin savunma sanayisi kabiliyetlerini ortak projelerle daha da ileriye götürme hedefini taşıyor.

Protokol kapsamında TUSAŞ ile MİRAS, özellikle Rus menşeli uçak ve helikopterlerin modernizasyonu konusunda birlikte çalışacak.

Açıklamada, modernizasyonun yanı sıra bu platformların bakım ve onarım faaliyetlerinde de ortak hareket etme kararının alındığı vurgulandı. Uluslararası pazarlama süreçlerinin de iki şirket tarafından birlikte yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

İmzalanan bu stratejik işbirliği protokolü, Türkiye ile Azerbaycan'ın yanı sıra üçüncü ülkelere ait hava platformlarının modernizasyon, bakım ve onarım süreçlerini de kapsıyor.

İki ülke arasında imzalanan protokol, savunma sanayisinde teknik kapasitenin bölgesel ölçekte yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Protokol, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin teknoloji odaklı işbirlikleriyle daha da güçlendirilmesini amaçlıyor.

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