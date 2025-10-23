TUSAŞ'a hain saldırı... Kahraman şehitler anılıyor

TUSAŞ, saldırıda yaşamını yitirenler için özel bir video hazırlayarak, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Unutmadık, unutmayacağız! Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yad ediyoruz.

Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak, aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz.

Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN TUSAŞ ŞEHİTLERİNİ ANDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından, TUSAŞ'ın paylaşımını da alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum.

Ülkemizin birliğine, dirliğine ve huzuruna kasteden terör örgütlerini lanetliyor, bu topraklarda kin, nefret ve karanlığa asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum.

Kahramanlarımızın aziz hatırası, milletimizin gönlünde daima yaşayacak, emanet ettikleri değerler ve ülkemizin geleceği için verdikleri emekler, bizlere her daim ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."