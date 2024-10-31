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TUSAŞ'a saldırı düzenlemişti! Kadın teröristin ağabeyi CHP'li belediyenin güvenlik amiri çıktı

Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan hain saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyinin CHP'li Çiğli Belediyesinde güvenlik amiri olarak çalıştığı ortaya çıktı.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
TUSAŞ'a saldırı düzenlemişti! Kadın teröristin ağabeyi CHP'li belediyenin güvenlik amiri çıktı
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Geçtiğimiz günlerde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkez yerleşkesine gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır 22 kişi de yaralanmıştı.

Hain saldırıda teröristlerden canlı bomba olarak kendisini patlatan İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek'in ağabeyinin 13 yıldır Çiğli Belediyesinde çalıştığı ortaya çıktı. Ağabey Davut Alçiçek'in Çiğli Belediyesinde silahlı güvenlik amiri olarak görev yaptığı ve hain saldırı sonrası işe gelmeyi bıraktığı öğrenildi. Bunun üzerine ise teröristin ağabeyinin belediye tarafından işten çıkartıldığı belirtildi.

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