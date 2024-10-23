Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.
TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var
Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Kacır: Asla geri adım atmayacağız
TUSAŞ'a terör saldırısı: Savunma sanayisi temsilcileri SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı