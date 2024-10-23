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  • TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Güncel

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 17:24 - Güncelleme:
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ilgili 1 başsavcıvekili ile 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılar var

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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