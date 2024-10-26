Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasına ilişkin DMM'den açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada, "Bahsi geçen şahsın TUSAŞ ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır. Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen "Havacılık Motorları Okulu" uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur" denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiası doğru değildir.



Bahsi geçen şahsın TUSAŞ ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de... pic.twitter.com/2VapGwjbfQ — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 26, 2024

DMM'den yapılan açıklamada ayrıca, "Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır" ifadelerine yer verildi.