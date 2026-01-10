TUSAŞ'Tan Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET ve GÖKBEY'in hava-hava çekimlerinin kamera arkası görüntüleriyle paylaştığı mesajda, "TUSAŞ iletişim-medya ekibimiz ve havacılığa gönül vermiş gazeteciler başta olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılık alanında yükselen gücü, sadece fabrikalarda değil, gökyüzünün en uç noktalarında şekilleniyor. HÜRJET, GÖKBEY ve KAAN gibi milli platformlarla ilklere atılan imzalar başta TUSAŞ Medya Ekibi olmak üzere basın mensupları tarafından tarihe not düşülüyor.

Son olarak zorlu şartlar altında gerçekleştirilen "hava-hava" çekimlerle Türkiye'nin gökyüzündeki imzası bir kez daha etkileyici şekilde aktarıldı.

Paylaşılan kayıtlarda, medya ekibinin bir uçağın açık kapısından, dondurucu rüzgarlara ve yüksek irtifadaki zorlu fiziksel koşullara aldırış etmeden nasıl çalıştığı görülüyor. Binlerce feet yükseklikte saniyelerle yarışarak yapılan bu çekimlerle, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve mühendislik başarısı tüm dünyaya en estetik ve güçlü haliyle servis edildi.

HÜRJET ve GÖKBEY'in bulutların üzerindeki performansını ölümsüzleştiren çalışma, milli platformların görünürlüğünü artırarak, Türkiye'nin havacılık vizyonunun sınırları aşmasına ve küresel bir marka haline gelmesine stratejik katkı sağlıyor.

TUSAŞ, bu özel paylaşımıyla her türlü zorluğa göğüs gererek doğru haberi ve en etkileyici görüntüyü halka ulaştırmak için çalışan tüm gazetecilerin gününü kutlarken, kendi bünyesindeki medya profesyonellerinin özverili çalışmasını da gözler önüne serdi.