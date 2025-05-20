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TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), kurumun ismi ve logosu kullanılarak yapılan dolandırıcılık maksatlı reklamlara ilişkin vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

20 Mayıs 2025 Salı 09:51 - Güncelleme:
TUSAŞ'tan dolandırıcılık uyarısı
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TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Dolandırıcılık uyarısı; bazı dijital mecralarda kurumumuzun ismi ve logosu kullanılarak 'Yatırım fırsatı', 'Hisse satışı', 'Halka arz' gibi tamamen dolandırıcılık maksatlı reklamlar yayınlanmaktadır. Vatandaşlarımızın, milli duyguları sömüren bu tarz asılsız girişimlere karşı dikkatli olmalarını, yapılan duyurulara itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

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