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Tutanak Emniyet'in değil İBB'nin çıktı! Sözcü'nün evlat katiliyle ilgili yalanı tutmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Sözcü'nün “Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş' haberini yalanladı. DMM, haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerinin değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu bildirdi.

7 Mayıs 2025 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
Tutanak Emniyet'in değil İBB'nin çıktı! Sözcü'nün evlat katiliyle ilgili yalanı tutmadı
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DMM'nin sosyal medya hesabından konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Özgür Özel'e saldıran ve daha önce kasten cinayetten hüküm giyen S.T.'nin GBT'si silinmiş" şeklindeki iddialar doğru değildir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin 16 Aralık 2024 tarihinde Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğu tespit edilmiştir. Bahse konu haberlerde geçen, bu ihbarın ardından emniyet güçlerince şahsın GBT sorgusunun yapıldığı ve 'olumsuz bir duruma rastlanmadığı' şeklindeki iddialar dezenformasyondur.

Haber içeriğinde paylaşılan tutanağın emniyet birimlerine değil, İBB İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik şirketine ait olduğu tespit edilmiştir.

S.T. isimli şahsın 2024'teki ihbarının ardından yapılan GBT incelemesinde aranan şahıs olmadığı, 'Kasten Öldürme' suçundan kaydı bulunduğu, Terörle Mücadele Dairesi (TEM) arşivinde kaydının olmadığı tespit edilmiş ve tutanak zaptına GBT bilgileri işlenmiştir.

İddia edilenin aksine herhangi bir şekilde şahsın GBT'sinin silinmesi söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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