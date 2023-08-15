İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2023 Salı / 29 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0698
  • EURO
    29,5921
  • ALTIN
    1655.43
  • BIST100
    7769.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'nun tutarsız kararına dikkat çeken tepki: Dinledim ama söylediklerinizi anlamadım
Güncel

İmamoğlu'nun tutarsız kararına dikkat çeken tepki: Dinledim ama söylediklerinizi anlamadım

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan, Ekrem İmamoğlu'nun bugün yaptığı tutarsız açıklamalarına tepki gösterdi. 'adayım' demeden İBB adaylığını ilan eden Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Özcan, 'Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım.' dedi.

15 Ağustos 2023 Salı 15:02 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun tutarsız kararına dikkat çeken tepki: Dinledim ama söylediklerinizi anlamadım
ABONE OL

Seçim hezimetinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' hareketinin öncüsü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'adayım' demeden İBB adaylığını ilan etti.

Kendisinin İstanbul'a mühürlü olduğunu belirten İmamoğlu, "31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı, demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR TEK BEN Mİ ANLAMADIM?"

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, net bir şekilde tavrını ortaya koyamayan İmamoğlu'nu eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinledim. 'Adayım demedim İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum dedim' Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?

Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu;

1- İstanbul'a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı'na mı?

2- İstanbul'a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.