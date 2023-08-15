İmamoğlu'nun tutarsız kararına dikkat çeken tepki: Dinledim ama söylediklerinizi anlamadım

Seçim hezimetinin ardından CHP'de başlayan 'değişim' hareketinin öncüsü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'adayım' demeden İBB adaylığını ilan etti.

Kendisinin İstanbul'a mühürlü olduğunu belirten İmamoğlu, "31 Mart 2024 mahalli seçimlerinde tüm vatandaşlarımızı, demokrasimizi yeniden yeşertmek ve şehirlerimize sahip çıkmak için beraber yol yürümeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR TEK BEN Mİ ANLAMADIM?"

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, net bir şekilde tavrını ortaya koyamayan İmamoğlu'nu eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özcan, şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinledim. 'Adayım demedim İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum dedim' Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini?

Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu;

1- İstanbul'a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı'na mı?

2- İstanbul'a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım."